У Ялті стріляли у колаборанта Царьова, ЗМІ пишуть про операцію СБУ

Про це написали у тг-каналі Олега Царьова.

"Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент прибуття карети швидкої допомоги колаборант був непритомний, з великою крововтратою.

Також повідомляється, що інформації про стан його здоров'я наразі немає.

Спершу про це повідомили "Крим.Реалії" та "КоммерсантЪ".

Як повідомляє видання "Крим.Реалії", колишній український журналіст Олександр Чаленко, який перебрався до Росії, заявив, що Царьова знайшли у його будинку з ножовими пораненнями. Проте подробиці наразі невідомі.

Також там зазначається, що російські силовики та медики поки не коментували цю ситуацію, а підтвердити достовірність цієї інформації за допомогою альтернативних джерел поки неможливо.

Натомість "КоммерсантЪ" пише, що голова руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов повідомив, що у Царьова стріляли.

Крім цього, відомо, що Царьов перебуває у реанімації.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Замах на Олега Царьова - спецоперація Служби безпеки України. Цю інформацію Укрінформу підтвердили джерела в СБУ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, про це інформують "Бабель" та РБК-Україна з посиланням на власні джерела у силових органах.

"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "руського міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - підкреслило поінформоване джерело.

Зазначається, що деталі спецоперації не розголошуються. Станом на зараз повідомляється, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

Джерела в СБУ уточнили, що стан Царьова критичний - лікарі борються за його життя, але є великий шанс, що він може померти.