Для Австрії всі санкції проти РФ є прийнятними, крім газового ембарго, - міністр фінансів Австрії
Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що його країна підтримує всі санкції проти Росії, крім газового ембарго, оскільки промисловість країни дуже залежні від російського газу
Про це він сказав CNN.
"Якщо санкція вразять вас більше, ніж тих, на кого вона спрямована, я думаю, що користі від неї тоді не буде", – сказав Магнус Бруннер, додавши, що промисловість Австрії настільки залежить від російського газу, що у них "немає вибору".
Він підкреслив, що не має великого сенсу в цих санкціях, якщо вони завдадуть шкоди економіці Австрії більше, ніж Росії.
Додамо, що минулого року Європейський Союз імпортував російські енергоносії на майже 100 мільярдів євро (110 мільярдів доларів). Росія постачає близько 40% імпорту природного газу та близько 27% і 46% імпортованої нафти та вугілля відповідно.
У березні лідери ЄС пообіцяли скоротити споживання російського газу на 66% до кінця цього року і розірвати залежність блоку від російської енергії до 2027 року.
Російську нафту вже заборонили США та Великобританія.
- Нагадаємо, в Австрії припинили імпорт та переробку нафти з РФ
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