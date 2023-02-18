Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Кремлі йде перманентна боротьба за владу, за сфери впливу під Путіним, тобто хто буде кращим утилізатором російської армії. Звісно вони там думають про життя після Путіна, бо сподіваються, що воно у них буде. І ті події та інтриги, які плетуться у їхньому Кремлі так чи інакше мають вплив на кількість загиблих росіян під Бахмутом. Бо хтось колись взяв і ляпнув Путіну, що візьме Бахмут за три дні. Здається, це був Пригожин, який і попросив певні повноваження під цю нелегку справу", - зазначив експерт з військової контррозвідки.

Михайло Притула додав, що повноваження Пригожину дали, але Бахмут він так і не взяв.

"Звісно, що це використали конкуренти Пригожина і його посунули, але питання Бахмута залишилося як карта у цій інтризі, у бійні за місце під д***ою Путіна. От власне це і відбувається, тобто політика у Кремлі зав'язалась на Бахмуті. Російські генерали таким чином вирішують, хто кращий утилізатор, кидаючи російських солдатів під Бахмут, хто ж виконає це завдання. Власне, зараз війна в Україні для Кремля перейшла у сферу внутрішньої боротьби за владу і не більш. Тобто війна як така їм не потрібна, але їм важлива боротьба за владу у Кремлі, і вони ще сподіваються, що утримають і владу, і цілісність Росії, ще є у них такі ілюзії", - прокоментував Притула.