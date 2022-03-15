Для людей з інвалідністю спростили виїзд за кордон, – Держприкордонслужба

Про це повідомляє Держприкордонслужба.



Процедуру ухвалили для того, щоб не наражати людей на небезпеку та допомогти якнайшвидше перетинати кордон.

За цими змінами, особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:

довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги,

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Разом із кожною людиною з інвалідністю дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

"Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій.