Для людей з інвалідністю спростили виїзд за кордон, – Держприкордонслужба
Кабінет міністрів України змінив Правила перетинання державного кордону людьми з інвалідністю та особами, що їх супроводжують.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Процедуру ухвалили для того, щоб не наражати людей на небезпеку та допомогти якнайшвидше перетинати кордон.
За цими змінами, особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:
- довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,
- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги,
- довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.
Разом із кожною людиною з інвалідністю дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.
"Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку", – додають у повідомленні.
- Нагадаємо, уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей з вразливих категорій.
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