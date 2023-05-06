Про це заявив польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.

Він назвав Віктора Орбана кремлівським агентом і згадав його слова про те, що "Угорщина межує з нацією інженерів, Німеччиною, та нацією воїнів, Росією". Водночас про Україну він не говорив.

"Для Орбана України як політичного й історичного явища не існує. Це людина, повністю віддана наративам РФ. Можемо здогадуватися, які в нього причини триматися цього російського воза дуже сильно".

Мирослав Чех припустив, що в архівах РФ є те, за що Віктор Орбан боїться більше, ніж за власну кар'єру.