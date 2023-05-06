Для Орбана України як політичного й історичного явища не існує, - польський політик Чех
Прем'єр-міністр Віктор Орбан відданий російським наративам, а України як політичного й історичного явища для нього не існує
Про це заявив польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.
Він назвав Віктора Орбана кремлівським агентом і згадав його слова про те, що "Угорщина межує з нацією інженерів, Німеччиною, та нацією воїнів, Росією". Водночас про Україну він не говорив.
"Для Орбана України як політичного й історичного явища не існує. Це людина, повністю віддана наративам РФ. Можемо здогадуватися, які в нього причини триматися цього російського воза дуже сильно".
Мирослав Чех припустив, що в архівах РФ є те, за що Віктор Орбан боїться більше, ніж за власну кар'єру.
- 5 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе