Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив литовський політик, міністр закордонних справ Литовської Республіки (2012-2020 рр.) Лінас Лінкявічюс.

"За логікою, якщо очистити Україну від Росії, як ми розуміємо, звільнити всі землі, всі вкрадені території, окуповані, анексовані – це було б закінченням війни. Усі це, звичайно, дуже добре розуміють. І шлях до цього – військова допомога, все вирішується на полі бою. До речі, тут є великі резерви, оскільки ми теж одні з тих, які весь час постійно говоримо, що не треба себе обмежувати в цій допомозі. Тому що дев’ять пакетів, скажімо, санкцій – це теж багато про що говорить, як багато цих пакетів, як усе-таки не вичерпано ще потенціал цього тиску", - зазначив Лінкявічюс.

За його словами, те ж саме можна сказати про озброєння.

"Весь час якісь обмеження, щоб наступальної зброї не було, про діаметр дії, скажімо, далекобійної артилерії. Тож тут можна багато про що міркувати. Ми одні з тих, хто каже, що потрібно постачати Україні і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, оскільки тут ідеться про те, що треба звільнити всю територію України. А як ви сказали, скажімо, звільнити від Росії, можна по-різному висловлюватися, але суть цього не змінюється", - підкреслив політик.

Лінкявічюс також зауважив, що за темпами надання допомоги Україні видно, що в самій Литві потрібно збільшувати й обіг військової промисловості, додавши водночас, що посилення своєї оборони Литва планує в контексті НАТО.

Нагадаємо, 23 грудня сейм Литви схвалив участь у підготовці українських військових в межах місій ЄС та Британії

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