Для притулку українських біженців запропонували садибу XVIII століття на півдні Ірландії

Про це повідомляє Irish Examiner.



Будинок 18-го століття в останні роки використовували як місце для засідань міського суду, поки у будівлі суду був ремонт. До цього це був реколекційний будинок, яким керував римо-католицький релігійний орден, Місіонери Святого Серця.



За словами мера Джо Келлі, це остання нерухомість, яка була додана до списку притулків у Уотерфорді. Окрім житлової кризи, яка є місті, воно буде "перевантажене" напливом українських біженців, сказав він.



Спортивний зал у Данґарвані та громадський зал на околиці Уотерфорда зараз використовуються як тимчасове житло для біженців.



"Садиба розрахована на близько 30 осіб і буде гарним приміщенням, вона розташована на автобусному маршруті та оточений садами, що добре з точки зору психічного здоров’я. Приміщення на околиці мають інші стандарти, оскільки це спортивний зал, але в цій надзвичайній ситуації все залежить від напливу людей. Йдеться про спробу надати людям дах над головою та забезпечити безпеку. Вони не ідеальні, але ми перебуваємо у ситуації війни, і це найкраще, що можна запропонувати на цю мить", - сказав мер.

Нагадаємо, провідні медіа Ірландії об’єдналася, щоб розпочати громадську кампанію зі збору грошей для допомоги Україні.