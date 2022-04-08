Для притулку українських біженців запропонували садибу XVIII століття на півдні Ірландії
Маєток, що розташований на дорозі Уотерфорд - Трамор буде використовуватись для розміщення українських біженців. Там зможуть поселитись 30 людей
Про це повідомляє Irish Examiner.
Будинок 18-го століття в останні роки використовували як місце для засідань міського суду, поки у будівлі суду був ремонт. До цього це був реколекційний будинок, яким керував римо-католицький релігійний орден, Місіонери Святого Серця.
За словами мера Джо Келлі, це остання нерухомість, яка була додана до списку притулків у Уотерфорді. Окрім житлової кризи, яка є місті, воно буде "перевантажене" напливом українських біженців, сказав він.
Спортивний зал у Данґарвані та громадський зал на околиці Уотерфорда зараз використовуються як тимчасове житло для біженців.
"Садиба розрахована на близько 30 осіб і буде гарним приміщенням, вона розташована на автобусному маршруті та оточений садами, що добре з точки зору психічного здоров’я. Приміщення на околиці мають інші стандарти, оскільки це спортивний зал, але в цій надзвичайній ситуації все залежить від напливу людей. Йдеться про спробу надати людям дах над головою та забезпечити безпеку. Вони не ідеальні, але ми перебуваємо у ситуації війни, і це найкраще, що можна запропонувати на цю мить", - сказав мер.
- Нагадаємо, провідні медіа Ірландії об’єдналася, щоб розпочати громадську кампанію зі збору грошей для допомоги Україні.
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