ЗМІ Ірландії об’єднуються, щоб зібрати гроші для України

Про це повідомляє RTE.



За даними видання, кампанія "Ірландія для України" має на меті зібрати гроші для людей, які постраждали через війну, в тому числі й для вимушено переміщених осіб.



Половина зібраних коштів буде розподілена між агенціями допомоги Concern, Ірландським Червоним Хрестом, ЮНІСЕФ і Trócaire. Інша половина буде об’єднана у фонд для заявок на грантову допомогу, для ірландських організацій та місцевим групам, що надаватимуть допомогу українським біженцям. Очікують, що до Ірландії прибуде понад 200 000 українських громадян.



"Європейська гуманітарна криза розгортається і потребує відповіді як на місцях, так і в наших власних громадах. "Ірландія для України" дає таку відповідь. Кошти, зібрані завдяки щедрості глядачів, читачів і слухачів, будуть використані для підтримки тих, хто потрапив у пастку в зоні бойових дій, і людям, які шукають тут притулок", - сказала виконавчий директор The Community Foundation Деніз Чарльтон.



Нагадаємо, кав'ярня Bewley's у Дубліні пропонує роботу та допомогу українським біженцям. Також частину зароблених грошей спрямують Ірландському Червоному Хресту.