Для протидії російським ударним дронам у Нацгвардії створили понад 250 вогневих і близько 130 мобільних груп

"В рамках протидії ударним дронам було створено. Понад 250 вогневих та близько 130 мобільних вогневих груп. Вже маємо результати в Південнобузькому операційному районі", – розповів директор Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович.

Уршалович наголосив, що Нацгвардія забезпечує оборону 302 важливих державних об’єктів, 41 об’єкту органу державної влади та 94 об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, директор Департаменту планування підкреслив, що українські гвардійці допомагають стабілізувати ситуацію з безпекою на щойно звільнених територіях Харківської та Херсонської областях.

Генеральний штаб ЗСУ вважає, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії керівництва Росії та Білорусі.

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