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Головна війна з Росією Для російських військ наш Бахмутський гарнізон як кістка у горлі, який не дає їм просуватися на північний захід, - військовий експерт Світан
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Для російських військ наш Бахмутський гарнізон як кістка у горлі, який не дає їм просуватися на північний захід, - військовий експерт Світан

30 березня, 2023 четвер
14:23
війна з Росією карта бойових дій_2903

Роман Світан, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор, зазначив, що противнику небезпечно рухатися далі на Слов'янськ, бо Бахмутський гарнізон може відсікти це російське угруповання

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вже декілька місяців росіяни намагаються витиснути наш Бахмутський гарнізон з міста, бо він їм заважає просуватися у бік Слов'янська. Зараз десь на 15-20 км противник просунувся у напрямку Слов'янська, північніше Бахмута. І виходить, що Бахмутський гарнізон сьогодні у тилу росіян. З військової точки зору ворогу небезпечно рухатися далі, тому що правильно прийняте рішення, при певній кількості сил та засобів, може відсікти все це російське угруповання, яке сунеться на Слов'янськ з-під Бахмута та виходом на Білогорівку. І це росіяни прекрасно розуміють, тому їм Бахмутський гарнізон як кістка у горлі, який не дає просуватися далі на північний захід", - пояснив військовий експерт.

Роман Світан зауважив, що всі сили, що були кинуті на утримання Бахмутського гарнізону, зараз тримають ділянку фронту від Костянтинівки до Сіверська.

"Кожного дня відбуваються бої, ми відбиваємо та контратакуємо наступальні дії росіян. Останнім часом ворог рушив на Хромове, яке є вузьким горлечком забезпечення українських військ у Бахмуті. Були проведені певні контратакуючі дії, українські бійці відкинули противника та утримали цей коридор, у тому числі й Бахмут. Оптимальний варіант знищувати росіян саме у Бахмуті, вони самі підходять, збільшуючи густину своїх військ, а ми витрачаємо менше боєприпасів. Адже знищення армії противника – перше завдання будь-якої армії. І саме у районі Бахмута, Авдіївки та Білогорівки, на відстані 70-90 км лінії фронту, зараз найгарячіше", - підсумував Світан.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
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