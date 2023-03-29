Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка зазначає, що у Бахмуті на Донеччині тривають бої, хоча російські напади менш інтенсивні порівняно з останніми тижнями.

Одним із ключових останніх українських досягнень, ймовірно, було відкидання найманців ПВК Вагнера з маршруту 0506. Ця другорядна сільська дорога стала критичною лінією постачання українських захисників. Вагнерівці раніше було в межах кількох сотень метрів від маршруту.

"26 березня російські ЗМІ стверджували, що росіяни взяли під повний контроль заводський комплекс "Азом" на півночі від центру Бахмута. Проте ця заява, ймовірно, залишається спірною, як це було протягом останніх двох тижнів. Оскільки ПВК Вагнера підтвердила звільнення щонайменше 5 тис. ув'язнених, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі", - дійшли висновку в розвідці Британії.