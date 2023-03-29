Українські військові відкинули росіян від важливого шляху постачання у Бахмуті, - британська розвідка
Українські військові у Бахмуті на Донеччині, ймовірно, відкинули вагнерівців від важливого шляху постачання
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка зазначає, що у Бахмуті на Донеччині тривають бої, хоча російські напади менш інтенсивні порівняно з останніми тижнями.
Одним із ключових останніх українських досягнень, ймовірно, було відкидання найманців ПВК Вагнера з маршруту 0506. Ця другорядна сільська дорога стала критичною лінією постачання українських захисників. Вагнерівці раніше було в межах кількох сотень метрів від маршруту.
"26 березня російські ЗМІ стверджували, що росіяни взяли під повний контроль заводський комплекс "Азом" на півночі від центру Бахмута. Проте ця заява, ймовірно, залишається спірною, як це було протягом останніх двох тижнів. Оскільки ПВК Вагнера підтвердила звільнення щонайменше 5 тис. ув'язнених, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 28 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав пріоритетною метою Сил оборони на Бахмутському напрямку виснаження ворога і завдання йому тяжких втрат.
- 29 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що втрата Бахумта може призвести до тиску з боку міжнародної спільноти та українського суспільства.
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