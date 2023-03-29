Зеленський пояснив, чому Україні не можна втратити Бахмут

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю AP.

"Якщо Бахмута буде захоплено російськими військами, Володимир Путін продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану", - сказав Зеленський.

На його думку, зараз практично будь-яка поразка може поставити під загрозу темпи спротиву України.

"Якщо Путін відчує кров — відчує запах, що ми слабкі — він буде тиснути, тиснути, тиснути. Ми не можемо пропускати кроки, тому що війна – як пиріг – складається зі шматочків перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки", – сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що поразка у битві за Бахмут буде більше дорогою політичною поразкою, ніж тактичною та може призвести до тиску з боку міжнародної спільноти та українського суспільства.

"Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними", - застеріг Зеленський.