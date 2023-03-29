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Зеленський пояснив, чому Україні не можна втратити Бахмут

29 березня, 2023 середа
09:26
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрата Бахумта може призвести до тиску з боку міжнародної спільноти та українського суспільства

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю AP

"Якщо Бахмута буде захоплено російськими військами, Володимир Путін продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану", - сказав Зеленський.

На його думку, зараз практично будь-яка поразка може поставити під загрозу темпи спротиву України. 

"Якщо Путін відчує кров — відчує запах, що ми слабкі — він буде тиснути, тиснути, тиснути. Ми не можемо пропускати кроки, тому що війна – як пиріг – складається зі шматочків перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки", – сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що поразка у битві за Бахмут буде більше дорогою політичною поразкою, ніж тактичною та може призвести до тиску з боку міжнародної спільноти та українського суспільства. 

"Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними", - застеріг Зеленський.

  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав пріоритетною метою Сил оборони на Бахмутському напрямку виснаження ворога і завдання йому тяжких втрат. 

 
Донбас
Володимир Зеленський
Донеччина
Бахмут
Військові новини
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