Зеленський пояснив, чому Україні не можна втратити Бахмут
Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрата Бахумта може призвести до тиску з боку міжнародної спільноти та українського суспільства
Про це Зеленський розповів у інтерв'ю AP.
"Якщо Бахмута буде захоплено російськими військами, Володимир Путін продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану", - сказав Зеленський.
На його думку, зараз практично будь-яка поразка може поставити під загрозу темпи спротиву України.
"Якщо Путін відчує кров — відчує запах, що ми слабкі — він буде тиснути, тиснути, тиснути. Ми не можемо пропускати кроки, тому що війна – як пиріг – складається зі шматочків перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки", – сказав Зеленський.
Водночас він зауважив, що поразка у битві за Бахмут буде більше дорогою політичною поразкою, ніж тактичною та може призвести до тиску з боку міжнародної спільноти та українського суспільства.
"Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними", - застеріг Зеленський.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав пріоритетною метою Сил оборони на Бахмутському напрямку виснаження ворога і завдання йому тяжких втрат.
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