Сирський назвав головне завдання ЗСУ на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку пріоритетною метою Сил оборони України є виснаження ворога і завдання йому тяжких втрат
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський у telegram.
"На сьогодні наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - зазначив Сирський.
За словами командувача, росіяни намагаються сконцентрувати на Бахмутському напрямку головні зусилля. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто.
"Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі. Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам", - додав Сирський.
На думку військового, "успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію".
- Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог не залишає намірів захопити Бахмут. Місто та логістичні шляхи перебувають під контролем ЗСУ.
- Ситуація в Бахмуті Донецької області залишається стабільно складною. Ворог несе величезні втрати, але продовжує вести наступальні дії.
- Спроби РФ захопити Бахмут зайшли в глухий кут через великі втрати та виснаження сил російських підрозділів - повідомили у британській розвідці.
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