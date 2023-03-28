Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський у telegram.

"На сьогодні наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - зазначив Сирський.

За словами командувача, росіяни намагаються сконцентрувати на Бахмутському напрямку головні зусилля. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто.

"Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі. Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам", - додав Сирський.

На думку військового, "успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію".