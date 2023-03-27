Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку.

За його словами, нині триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут.

"Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", - розповів Сирський.

Він зазначив, що командування прораховує всі можливі варіанти розвитку подій на цьому напрямку.



"Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд. Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", - підкреслив генерал.