"Прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій": Сирський назвав ситуацію в Бахмуті стабільно складною
Ситуація в Бахмуті Донецької області залишається стабільно складною. Ворог несе величезні втрати, але продовжує вести наступальні дії
Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку.
За його словами, нині триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут.
"Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", - розповів Сирський.
Він зазначив, що командування прораховує всі можливі варіанти розвитку подій на цьому напрямку.
"Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд. Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", - підкреслив генерал.
- За даними британської розвідки, спроби РФ захопити Бахмут зайшли в глухий кут через великі втрати та виснаження сил російських підрозділів.
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