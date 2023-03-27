Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог не залишає намірів оточити, захопити Бахмут та позбавити місто логістичних шляхів. Ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою ЗСУ. На даний час логістичні шляхи й місто під контролем ЗСУ. Сили оборони продовжують успішно виконувати завдання щодо оборони цього напрямку", - зауважив Кудряшов.

За словами бійця, щільність вогню у Бахмуті та на околицях міста залишається інтенсивною.

"Спроби ворога щодо прориву дійсно зменшилися. Але не завдяки тому, що ворог виснажився, а завдяки тому, що ЗСУ за цей час завдали такого ураження ворогу, що ворог зупинився. Оперативні успіхи щодо просування з боку ворога відсутні", - додав Кудряшов.