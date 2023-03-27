Бахмут та логістичні шляхи перебувають під контролем ЗСУ, - заступник командира Кудряшов
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог не залишає намірів захопити Бахмут
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог не залишає намірів оточити, захопити Бахмут та позбавити місто логістичних шляхів. Ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою ЗСУ. На даний час логістичні шляхи й місто під контролем ЗСУ. Сили оборони продовжують успішно виконувати завдання щодо оборони цього напрямку", - зауважив Кудряшов.
За словами бійця, щільність вогню у Бахмуті та на околицях міста залишається інтенсивною.
"Спроби ворога щодо прориву дійсно зменшилися. Але не завдяки тому, що ворог виснажився, а завдяки тому, що ЗСУ за цей час завдали такого ураження ворогу, що ворог зупинився. Оперативні успіхи щодо просування з боку ворога відсутні", - додав Кудряшов.
- За даними британської розвідки, спроби РФ захопити Бахмут зайшли в глухий кут через великі втрати та виснаження сил російських підрозділів.
- Ситуація в Бахмуті Донецької області залишається стабільно складною. Ворог несе величезні втрати, але продовжує вести наступальні дії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.78
-
EUR
Купівля 40.43Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе