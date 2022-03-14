"Для "русскоязичного міра" бог вам подарував Росію": Княжицький відповів Латиніній, яка назвала Київ зосередженням російськомовної демкоратичності

Про це Княжицький написав у Facebook.



"За путінською "денацифікацією" з бомбами приходить "лагідна" ліберальна "денацифікація". Що одне, що друге говорить про "русскоязычный мир". "Рускоязычный мир" з Путіним, латиніними і їхніми українськими симпатиками хай йде по курсу за "русским корабльом", - написав Княжицький.



Нардеп наголосив, що українці тут будуватимуть україномовну демократичну державу.



"Українці тут будуватимуть україномовну державу, якої усі "рускомірци" так бояться. Звичайно, така держава буде демократичною і усі мови як мали, так і матимуть право на вжиток і розвиток у приватному житті і житті нацменшин. А для "русскоязичного міра" бог вам подарував Росію. Вона велика, ви там усі поміститеся", - написав Княжицький.



Раніше Юлія Латиніна написала у Twitter: "Ми спостерігаємо відродження Київської Русі. Відтепер усе, що є у російськомовному світі демократичного, ринкового та Західного, буде зосереджено у Києві. Київ знову стане столицею Русі. Москва буде столицею Орди".



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