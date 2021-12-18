Для створення COVID-вакцини проти штаму "Омікрон" потрібно менше трьох місяців, - очільник Moderna в Європі
Для виробництва адаптованої під COVID-штам "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців
Про це заявив очільник Moderna у Європі Ден Стейнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
"Виробництво адаптованої під "Омікрон" вакцини займає менше трьох місяців. Ми чекаємо на відповіді від науковців, перш ніж вирішити, чи треба починати виробництво адаптованої", - сказав Стейнер.
Глава європейського підрозділу Moderna зазначив, що терміни затверджень вакцини залежатимуть від того, як її використання затвердять національні регулятори.
"Чи достатньо того факту, що ми використали ту ж методику, що і при створенні вже існуючих вакцин, які отримали 250 млн осіб, щоб вважати оновлену версію безпечною? Чи нам доведеться проводити тести на добровольцях, щоб довести це?", - пояснив Стейнер.
- ЄС замовив 180 мільйонів доз адаптованої проти "Омікрону" вакцини Pfizer, їх планують виготовити за 100 днів.
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