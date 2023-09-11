"Для танго потрібні двоє": Блінкен розповів, чи можливі переговори Зеленського і Путіна

Про це пише ABCnews.

За словами держсекретаря США, територіальні межі своєї країни має вирішувати лише Україна. Водночас мирні переговори з Росією наразі недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє".

"Поки що ми не бачимо жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він це зробить, я думаю, що українці будуть першими, хто залучиться, і ми будемо відразу за ними. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася", - наголосив Блінкен.

Він додав, що залишається дуже впевненим у кінцевому успіху України через стійкість, сміливість і рішучість народу, уряду і президента.