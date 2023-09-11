"Для танго потрібні двоє": Блінкен розповів, чи можливі переговори Зеленського і Путіна
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що переговори України і Росії щодо встановлення миру зараз неможливі, адже президент РФ Володимир Путін не виявляє до цього інтерес
Про це пише ABCnews.
За словами держсекретаря США, територіальні межі своєї країни має вирішувати лише Україна. Водночас мирні переговори з Росією наразі недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє".
"Поки що ми не бачимо жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він це зробить, я думаю, що українці будуть першими, хто залучиться, і ми будемо відразу за ними. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася", - наголосив Блінкен.
Він додав, що залишається дуже впевненим у кінцевому успіху України через стійкість, сміливість і рішучість народу, уряду і президента.
- Напередодні президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що хоче "посадити за стіл переговорів" президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна на Генасамблеї ООН.
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