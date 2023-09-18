Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Для того, щоб виграти війну, нам потрібні люди
OPINION

Для того, щоб виграти війну, нам потрібні люди

Віктор Трегубов
18 вересня, 2023 понедiлок
10:05
Погляд Віктор Трегубов

Обережно, злий текст. Бо дуже хочеться розкласти, чому ті, хто бачив реальний фронт, дещо напружуються, коли чують про економічний, культурний та вболівальний

Проти нас йде війна на геноцид. Справжні її цілі сформулювала моя, прости небо, колишня подруга, а нині провідний російський шизовоєнкор Аня Долгарєва: вбити всіх, хто чинить опір, та виховати їхніх дітей росіянами.

Це формулювання перевірено практикою. Саме так вони чинять на окупованих територіях. Добуквено так.

Ми все ще можемо програти цю війну. Нам ціною надзусиль та допомоги партнерів вдалося знизити ймовірність цієї ситуації, але не до нуля. Ми можемо також опинитися в ситуації, в якій конфлікт напівзаморозиться на більшу частину нашого життя. В першому випадку вибір буде втекти або вмерти. В другому додасться варіант «жити в злиднях та остраху».

Для того, щоб виграти війну, нам потрібні люди. Зброю та гроші нам дають (якщо ви думаєте, що як тільки військкомат висмикне вас з економіки, вона навернеться від відчаю та смутку, це не зовсім так).

І тут така проблема, неочевидна цивільним. Люди нам потрібні не стільки для того, щоб замінити загиблих та поранених. Люди потрібні й для того, щоб була хоча б уявна можливість для ротацій тих, хто воює вже скоро два роки

як.

Читайте також: Путін вестиме довгу війну в Україні, поєднавши її з репресіями у Росії

Війна виснажує. Морально та медично. Люди не можуть воювати роками. Ти просто бачиш, як вони змінюються на очах, як у фільмі "Йди та дивись" головний герой за добу проходить шлях від дитини до старця.

Цьому можна запобігти ротаціями. Я не кажу навіть про таке щастя, як дембель, але якщо людям будуть давати хоча б відпочивати достатній проміжок часу, вже буде легше.

Таких проміжків в них немає. Вони реально тануть на очах, крізь них пейзажі видно. А ради на те нема, бо на них зараз небо тримається.

А люди, які могли б підхопити, зайняті. Вони тримають альтернативні фронти. І пісю.

І оце ось реально рве всі шаблони. Так якби поряд з тобою людина каміння тягала 20 часів на добу сім днів на тиждень, а поряд проходили інші та раділи, як то добре, що всі їхні зміни на одного чергового звалили.

Читайте також: Уявна "ескалація" не може бути аргументом для заборони Україні бити по території Росії

І наче всі аргументи мають певний стосунок до реальності. І плоскостоп‘я, і пацифізм, і "я не вмію", і цінність в інших професіях, і складні життєві обставини. І навіть "не всім воювати" — та добре, не всім, але чому не тобі?

Це я зараз навіть не звинувачую. Це я просто пояснюю, чому всі ці виправдання для тих, хто бачить розклади з обох боків, звучать як, ну я не знаю… Наче трійко гопників дівчину гвалтує, один мужик намагається їх шматком цегли відігнати, а поруч стоїть ціла автобусна зупинка громадян, і у всіх свої, вкрай серйозні та невідкладні причини не втручатися. Десь так.

Ви можете з цим не погоджуватися, але маєте це розуміти.

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Донецьк, пожежа, нафтобаза
17 вересня, 2023 неділя
У російському Орлі збитий безпілотник впав на нафтобазу: сталася пожежа
Реджеп Ердоган та Путін
16 вересня, 2023 субота
Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
Метью Брайза
16 вересня, 2023 субота
Україні буде неймовірно важко витіснити Росію військовим шляхом, - Брайза
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.63
    Купівля 37.63
    Продаж 38.42
  • EUR
    Купівля 40.33
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 вересня
10:16
Кістки динозавра
Вчені з Гарвардського університету виявили череп гігантського хижака, який жив до появи динозаврів
10:14
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар та євро
10:13
зерно, пшениця, комбайн
Україна подасть позов до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону українського зерна
09:54
окупанти орки
Під Роботине РФ перекинула 10 тис. елітних десантників, але цього замало, - розвідка Британії
09:27
ЗСУ
Сили оборони за тиждень звільнили 2 кв. км біля Бахмута та 5,2 кв. км на південному напрямку
09:26
Оновлено
На Хмельниччині уламки ракет РФ упали на залізничну колію
09:12
У Держдумі пояснили, чому поки не блокують Youtube
08:59
Кирило Буданов
"Вони теж отримають відповідь": Буданов про можливі атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України
08:52
"Оппенгеймер" став найкасовішим байопіком усіх часів: під час прокату фільм зібрав рекордні $912,7 млн
08:41
Ексклюзив
Токмак
У Токмаку росіяни очікують вирішальної битви, - депутат
08:32
обстріл, ППО
ППО України збила 17 російських ракет та 18 дронів
08:30
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Командувач оборони Півдня на початку вторгнення РФ розповів, скільки сил ЗСУ там було зосереджено
08:20
Джо Байден ООН
Більше членів: Байден запропонує реформу Радбезу ООН
08:18
Володимир Зеленський
Попередження владі від соціологів
08:16
Удар російського безпілотника
На Херсонщині від ворожих обстрілів загинуло двоє людей, ще троє - травмовані
08:02
Оновлено
окупанти втратили
Українські військові ліквідували ще 620 окупантів, 3 танки та 24 артсистеми РФ
08:00
OPINION
Карл Волох
Право брехати й маніпулювати залишилося майже недоторканим
07:41
Кирило Буданов
Ми не закінчимо війну парадом перемоги в Москві, але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві, - Буданов
07:37
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
103 літаки в просторі: Тайвань заявив, що КНР спричинила серйозні виклики безпеці за останню добу
07:22
Дональд Трамп
Європа буде краще підготовлена, якщо Трамп знову стане президентом США, - Бербок
07:15
Повінь після підриву Каховської ГЕС
РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи на ТОТ Запорізької області
06:46
Володимир Зеленський
Зеленський про військові дії взимку: забудьте про погоду, Україна не може гаяти час
06:37
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган звернувся до Маска з проханням побудувати у Туреччині завод Тесла
05:50
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
Путін залежний від Кадирова у питанні стабільності Чечні, - ISW
00:35
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни запустили кілька груп ударних БПЛА: на Миколаївщині та Кіровоградщині працювала ППО
00:32
Ердоган
Ердоган зустрінеться з Маском: будуть говорити про космічні технології
00:01
Сумщина обстріли
Російська армія атакувала 9 прикордонних громад Сумщини: є загиблий та поранені
2023, неділя
17 вересня
23:30
дрон
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по Бєлгородській області
23:24
Ярослава Магучіх
Магучіх виграла фінал "Діамантової ліги-2023" та встановила рекорд сезону у стрибках у висоту
23:04
Російський полковник Андрій Кондрашкін
На фронті загинув російський полковник Кондрашкін, - офіцер ЗСУ Штефан
22:39
Оновлено
ілюстративне фото
У Севастополі та на мисі Фіолент в окупованому Криму пролунали вибухи, - журналісти
22:17
Оновлено
кадиров
Стан здоров'я Кадирова: з'явилося відео де він прогулюється, але ЗМІ пишуть, що його літак третю добу у Москві
22:01
Джейк Салліван
Салліван зустрівся з головою МЗС Китаю: говорили про війну в Україні
21:04
Ексклюзив
російські військові окупанти
"Їх цікавить лише можливість показати щось своєму народу": військовий Гудименко вважає, що влада РФ готова продовжувати довгу війну
20:42
обстріл, ППО
ЗСУ знищили 6 ракет та 6 "шахедів", якими ворог атакував Україну, — Генштаб
20:30
Оновлено
Кліщівка, бригада "Лють"
Сили оборони повністю звільнили Кліщіївку, але росіяни щосили намагаються відбити село
20:27
Норвегія
Російська армія зменшила присутність на кордоні з Норвегією: до чого тут НАТО
20:23
Херсон
Армія РФ обстрілює Херсон: поранено чоловіка
20:15
WhatsApp
Росіяни у тимчасово окупованому Мелітополі заблокували доступ до WhatsApp, - Федоров
20:15
видобуток нафти
Американська компанія Halliburton експортувала до Росії обладнання для видобутку нафти і газу на $7,1 млн після того, як нібито вийшла з ринку, - The Guardian
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV