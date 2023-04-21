Для українських біженців продовжили тимчасовий захист у Словенії
Уряд Словенії ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту людей, переміщених з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомляє STA.
Рішення схвалили 20 квітня.
Від початку повномасштабної війни до березня цього року міжнародний захист отримали 164 українці. За цей час громадянам України видано або продовжено 120 посвідок на постійне проживання, а також 628 посвідок на тимчасове проживання.
Станом на 4 березня 2023 року чинну посвідку на проживання мали 2722 громадяни України, з них 1866 посвідок на постійне проживання та 856 посвідок на тимчасове проживання, повідомили в МВС.
Довідка: Тимчасовий захист – це один із механізмів, які використовуються для надання притулку особам, які втекли від російської агресії в Україні. Такий статус зазвичай надається на певний період, проте його можна продовжити через війну на території України.
- Також Словенія стала 25 країною, яка приєднується до спільної закупівлі боєприпасів для України.
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