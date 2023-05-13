"Для успішного наступу": у МОЗ закликали українців здавати кров
У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що для успішного наступу потрібно не тільки озброєння. Потрібна кров, аби рятувати героїв
Про це ідеться у повідомленні МОЗ.
"Твоя кров може воювати, наступати. Готуємося разом! Для успішного наступу потрібно не тільки озброєння. Потрібна кров, аби рятувати героїв. Потрібні надійні і сталі запаси крові та її компонентів, аби кожен, хто потребує відповідної медичної допомоги, отримав її вчасно і достатньо", - ідеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що при важких пораненнях життя бійця часто залежить від наявності крові зараз і поруч та в достатній кількості.
"Кров одного донора може врятувати трьох людей. Але буває так, що одному пораненому потрібна кров трьох донорів - щоб врятувати життя і довезти воїна до операційного блоку", - додали в МОЗ.
Долучитися до донорства і здати кров можна вибравши для себе найбільш зручний варіант. Якщо особа живе у великому місті, їй варто зателефонувати до центру крові свого міста і записатися на певний день і час.
Громадянину, який живе у селі або невеликому містечку, а центри служби крові далеко, слід зателефонувати до центру крові або до найближчої районної лікарні. Так, особа з'ясує, коли виїзна бригада, яка проводить забір крові, працюватиме у регіоні.
"Якщо вам складно відірватися від роботи, а серед ваших колег є багато ваших однодумців, так само готових поділитися кров'ю з пораненими героями - можна організувати день донора у своєму офісі", - повідомили у відомстві.
- У МОЗ розповіли, як діяти, якщо у Helsi з'явився фейковий запис до лікаря. Громадяни, які мають сумнів щодо коректності роботи Helsi, можуть подати скаргу до Національної служби здоров'я.
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