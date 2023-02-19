Для великого наступу на Донбасі росіяни використають авіацію, - ГУР
Бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території РФ, щонайменше за 200 км від Державного кордону України поза досяжністю вогню українських сил
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України, 19 лютого, в telegram-каналі.
Про це представник воєнної розвідки України Андрій Юсов повідомив у коментарі “Kyiv Post”. Він зазначив, що за оцінками ГУР МО України росіяни можуть використовувати авіацію для підтримки наземних сил окупантів на сході України.
"Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Андрій Юсов.
Проте представник ГУР прогнозує, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі — з літаками чи без них.
"Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема", – додав представник ГУР МО України.
- Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Черняк ствердив, що до 24 лютого Росія не зможе розпочати широкомасштабний наступ на Сході України через брак ресурсів.
- Зокрема Вадим Скібіцький, заступник керівника ГУР, заявив, що Росія готова до початку нової хвилі мобілізації, однак цей процес не матиме вирішального впливу на фронт, а ще більше виснажить країну-агресорку.
- 15 лютого стало відомо, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов ствердив, що заплановані офіційні заходи в Росії мають на меті посилення пропаганди перед оголошенням нової хвилі мобілізації в РФ.
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