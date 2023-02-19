Для великого наступу на Донбасі росіяни використають авіацію, - ГУР

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України, 19 лютого, в telegram-каналі.

Про це представник воєнної розвідки України Андрій Юсов повідомив у коментарі “Kyiv Post”. Він зазначив, що за оцінками ГУР МО України росіяни можуть використовувати авіацію для підтримки наземних сил окупантів на сході України.

"Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Андрій Юсов.

Проте представник ГУР прогнозує, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі — з літаками чи без них.

"Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема", – додав представник ГУР МО України.