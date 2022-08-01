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Для відновлення роботи Ужгородського аеропорту є певні технологічні обмеження, - авіаексперт Долінце

1 серпня, 2022 понедiлок
12:57
Новини Міжнародний аеропорт "Ужгород"

Богдан Долінце, авіаційний експерт і менеджер авіаційного сектору, вважає, що технічно польоти можливі з міжнародного аеропорту міста Ужгород, але з іншого боку сьогодні є обмеження злітної смуги, що не дозволяють приймати великі літаки

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо говорити про можливість відновлення роботи Ужгородського аеропорту, то потрібно розуміти певні технологічні обмеження, які там є. Перше обмеження те, що даний аеропорт здатний випускати та приймати повітряні судна виключно за одним курсом, тобто на захід. Раніше цей аеропорт міг приймати судна і за східним курсом, але цей напрямок забудований приватним сектором. А що до західного курсу, то є певна особливість, тому що торець злітно-посадкової смуги фактично впирається у державний кордон України. Тобто літак набирає швидкість на злітній смузі й відривається від землі ще над територією України, а набір висоти та політ він виконує у повітряному просторі країни ЄС. Відповідно, обслуговування повітряного руху також відбувається відповідними службами іншої країни", - пояснив авіаційний експерт.

Богдан Долінце зазначив технічні аспекти, за якими злітно-посадкова смуга є, обладнання для експлуатації та виконання польотів літаків в аеропорту теж наявне, порушення на заборону використання повітряного простору в Україні теоретично  не відбувається, але потрібно проводити консультації з державною авіаційною службою.

"Адже є технологічні нюанси. Наприклад, якщо складна погода або літак вимушений йти на друге коло, то йому потрібно здійснювати розворот у повітряному просторі України, ці виключення потрібно аналізувати. Тобто можливості для розвитку ідеї є, але, з іншого боку, наявні сьогодні обмеження злітної смуги не дозволяють приймати великі літаки й мова може лише йти про невеликі літаки, з невеликою кількістю пасажирів", - зауважив авіаексперт.

Долінце нагадав, що минулого року між Україною і службами управлянні повітряним рухом ЄС були заключені відповідні угоди, також була проведена сертифікація Ужгородського аеропорту для того, щоб повітряні судна, які вилітають з цього аеропорту обслуговувалися операторами повітряного руху ЄС.

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