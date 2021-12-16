Для вторгнення в Україну РФ потрібно набагато більше військових, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на кордоні з Україною перебуває 92 тис. військових РФ, але цього мало для нового наступу
Про це пише Reuters.
"Було деяке (збільшення чисельності військ. - ред.), але не настільки критично, щоб ми могли сказати: ось воно, це (вторгнення. - ред.) відбудеться зараз", - сказав він.
Олексій Данілов зауважив, що зараз на кордоні перебуває 92 тис. військових РФ, а "щоб тримати ситуацію під контролем у разі наступу" Росії потрібно не менше ніж 500-600 тис. осіб.
Він додав, що Росія може наростити кількість військ швидко й будь-якої миті, однак необхідно понад 24 години, щоб підвести їх до кордону з Україною.
За його словами, Київ, як і раніше, занепокоєний збільшення кількості військових РФ, і що ситуація не змінилася суттєво після відеодзвінка 7 грудня, у якому президент США Джо Байден попереджав президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не всі лідери країн Євросоюзу усвідомлюють наслідки нового нападу Росії на Україну.
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