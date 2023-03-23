Для забезпечення українських ТЕС вугіллям ДТЕК ввів у роботу 6 нових лав
У січні-березні шахтарі ввели в роботу шість нових лав, що дозволить підтримати необхідні для стійкої роботи українських ТЕС темпи видобутку вугілля
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Згідно з повідомленням, у січні 2023 року було введено в експлуатацію дві лави, у лютому – три. Ще одну лаву на вугледобувних підприємствах компанії ввели в роботу у березні.
"Для того, щоби мати вугілля для теплоелектростанцій у жовтні-листопаді, треба вводити лави весною. Тому вже зараз шахтарі працюють 24/7 для того, щоби забезпечити ТЕС вугіллям під час наступного не менш суворого опалювального сезону", - повідомили в ДТЕК.
У компанії зазначили, що допомагали державним ТЕС пройти опалювальний сезон, що минув. Для цього було відвантажено понад 120 тисяч тонн вугілля.
- У ДТЕК оцінили руйнування енергетичного обладнання внаслідок російських обстрілів у 6 млрд гривень.
- 9 березня російські окупанти атакували три ТЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.55Продаж 41.45
- Актуальне
- Важливе