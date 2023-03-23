Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Згідно з повідомленням, у січні 2023 року було введено в експлуатацію дві лави, у лютому – три. Ще одну лаву на вугледобувних підприємствах компанії ввели в роботу у березні.

"Для того, щоби мати вугілля для теплоелектростанцій у жовтні-листопаді, треба вводити лави весною. Тому вже зараз шахтарі працюють 24/7 для того, щоби забезпечити ТЕС вугіллям під час наступного не менш суворого опалювального сезону", - повідомили в ДТЕК.

У компанії зазначили, що допомагали державним ТЕС пройти опалювальний сезон, що минув. Для цього було відвантажено понад 120 тисяч тонн вугілля.