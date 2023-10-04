Для захисту слуху від вибухів та пострілів: Міноборони затвердило зразок навушників для ЗСУ

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що нові навушники для військових мають систему активного зниження шумів та функцію захисту органів слуху від гучних звуків пострілів й вибухів.

У Міноборони додали, що військовослужбовці ЗСУ тестували навушники під час проведення дослідних випробувань. Так, із семи представлених моделей позитивний відгук і рекомендацію до постачання у військо надали двом із них.

Фото: Міноборони України / телеграм

"У взаємодії з ДП "Укрметртестстандарт", проведено ряд технічних вимірювань і визначено кращі показники акустичної ефективності, шумопоглинання та методики перевірки даного предмету", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Після затвердження зразка-еталону для обраних моделей навушників визначатимуться потреби й оголошуватимуться торги для закупівель й постачання військовослужбовцям ЗСУ.