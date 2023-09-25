Військові випробували нові бойові балістичні шоломи від Міноборони

Про це інформує Міноборони.

"На фото - шолом повнорозмірний та шолом з високим обрізком. Вони ідентичні, тільки в одній моделі є вирізи для вух. В шоломі є бічні рейлінги для кріплення навушників спеціальних, ліхтарів і фронтальне кріплення для приладів нічного бачення, тепловізорів, камери й т.д. Дані шоломи 1-го класу захисту. Повинні витримувати 5 пострілів кулею 9 мм Makarov, 5 пострілів кулею 9 мм Luger. Оболонка шолома повинна забезпечувати стійкість до ураження типовими імітаторами уламків масою 1,1 г, які мають швидкість V50 не менше 670 м/с, випущених з дистанції 5 м", - розповідають фахівці.

Фото: Міноборони

Міноборони встановило технічні вимоги до бойового балістичного шолома, який повинен покривати голову по анатомічних зонах. Його вага залежить від розміру і не повинна перевищувати 1,5 кг за військовим стандартом.

Фото: Міноборони

Повідомляється, що шоломи пройшли тестування на зручність, змінюючи підвісну систему, кріплення, подушечки, їх форму, розміри. Потім вони були відправлені на балістичні та не балістичні випробування. За результатами було затверджено п’ять зразків шоломів, які відповідали вимогам.

Нині тривають військові та дослідні випробування трьох нових моделей шоломів - одна українська та дві іноземні.