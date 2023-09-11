Для Заходу дуже важливо, щоб Україна стала історією успіху, – Клімкін

Про це дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Еспресо.

Коментуючи натяки на те, що Україна могла б отримати членство, наприклад, у НАТО, поступившись територією, Клімкін сказав, що це "дурний зондаж" і історія так не працює.

"Нормальні люди прекрасно розуміють, що ми не поступимось територією, і не в тому сенсі, що ми щось підпишемо, про це навіть мова не йде. Уявіть собі, що хтось з українських політиків чи там генералів виходить і каже, мовляв, майбутнє України для нас важливо і заради членства ЄС чи НАТО поступимось чимось. І що з тією людиною буде завтра чи післязавтра, вб'ють, і не тільки політично. Навіть суто емоційно, хто з українських політиків реально погодиться здати частину України? Ніхто!" – наголосив він.

Клімкін зауважив, що не можна стверджувати напевне, чи може бути певний "елемент затухань" щодо російсько-української війни, з бажанням Заходу чи без бажання Заходу. Проте він переконаний, що західні партнери на 100% не хочуть, щоб Україна програла.

"Чи хочуть наші друзі, щоб ми просувалися далі, щонайменше до моря, як там іноді спекулюють і ми про це читаємо? Питання тільки у тому, що для Заходу дуже важливо, щоб Україна стала історією успіху. У Заходу було дуже багато поганих історій останнім часом. Ірак – не дуже класна історія, погодьтеся. Афганістан – не склалося, в Африці – все складно для французів (але, я думаю, що вони знайдуть певні ресурси, і американці теж). До речі, ми допомагаємо їм в Африці, відтягнули на себе і Вагнера, й інші приватні військові компанії. Ми 100% допомогли їм в Африці. І це багато хто у нас не до кінця розуміє", – зазначив дипломат.

Він ще раз наголосив: хоча спільного визначення перемоги на Заході немає, проте партнери точно допомагатимуть Україні: "На Заході 100% не хочуть, щоб ми щось програли. На Заході не хочуть будь-якої невдачі навколо України і нам дійсно будуть допомагати, щоб цього ніколи не було".

Клімкін також зауважив, що Україні потрібна стратегічна культура, розуміння наших друзів і наших недругів.

"Нам потрібно розуміти, які інтереси у китайців чи саудитів, чи у бразильців. А у них своя ментальність, своє розуміння світу. Чи просунулись ми з неЗаходом за цей час у контактах? Їх набагато більше, ніж раніше. Чи стали вони більш здатними нас розуміти? Напевно, так. Я відчуваю у своїх дискусіях, що вони в останні 6-8 місяців почали говорити про російський реваншизм, як одну з ключових причин. Багато хто у не-західному світі розуміє, які ставки. Вони тепер краще розуміють природу Росії, також, що це небезпека для всіх, і цей режим діє не просто нераціонально, а фундаментально помилився", – резюмував він.