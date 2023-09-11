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Клімкін: Нам потрібно припинити скиглити й розповісти свою історію про унікальність як частину Заходу

11 вересня, 2023 понедiлок
17:23
Війна з Росією Павло Клімкін

Український дипломат, міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін розповів про свою візію майбутнього України як частини Заходу та необхідність перезавантаження суспільного договору після війни

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Еспресо.

Клімкін вважає, що Україні потрібно показати свою унікальність і свою історію, яка почалася не з Помаранчевої революції чи Революції Гідності, а на багато раніше.

"У нас така сама буде проблема при вступі в Європейський Союз. Все одно емоція буде потім просідати й нам буде потрібно показувати, а що таке українці, чому вони можуть ще раз дивувати, чому ми унікальні, чому ми в якийсь момент можемо, а в якийсь у нас не виходить. Багато хто питає: "Ну, у вас же була Помаранчева, а потім ніяк". Хтось там з моїх друзів реально вважає, що історія України почалась з Майдану. А до цього була така незрозуміла. Я їм показую, що ми мали пройти цей шлях, іноді дуже неприємний, не в ту сторону", - сказав дипломат і додав, що Кравчук, який відповідав за ідеологію комуністів, не міг піти в НАТО чи ЄС. 

Він також говорить про те, що Україна має спільні цінності з Заходом.

"Нам потрібно припинити скиглити й розповісти свою історію. Ця історія має бути про нашу унікальність і про нашу унікальність як частину Заходу. У нас нема майбутнього оскільки у нас цінності фундаментально збігаються з Заходом. У нас вся історія з часів Київської Русі чи середньовічна пройшла з розуміння, що Захід, що Османська імперія, поступово виникала ця нескінченна імперія. І скільки ми когось не критикували за правильні чи неправильні стратегічні й тактичні рішення, маємо показати, що ми це ми, і це історія на майбутні роки", підкреслив Клімкін і додав, що після війни Україна має змінити свою Конституцію і свій суспільний договір

Водночас коли міністра закордонних справ 2014-2019 років запитують, чи не буде в Україні мілітаризація, то він відповідає, що вона буде, але європейська: "Звучить достатньо весело, одначе ніхто такий шлях не проходив, ми перші".

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Суспільство
ЄС
військові
євроінтеграція
Вступ в ЄС
Конституція України
Павло Клімкін
Клімкін
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