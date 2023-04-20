Про це заявили в адміністрації президента Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

"Ми не робимо цього тому, що одночасно з тим, що Південна Корея активно підтримує міжнародне співтовариство заради захисту свободи громадян України, ми маємо зберігати стабільні відносини з Росією", - зазначив він.

Чиновник наголосив, що нещодавня заява президента країни Юн Сок Йоля щодо можливості військової допомоги Україні була "гіпотетичною".

У політиці Південної Кореї щодо цього питання немає жодних змін, - додали в адміністрації. Водночас у чинному законодавстві відсутні будь-які заборони надавати військову допомогу державі, що воює.