"Для збереження стабільних відносин з Росією": Південна Корея пояснила позицію щодо зброї Україні
Офіційний Сеул не виходить за межі гуманітарної підтримки Києва для того, аби зберегти стабільні відносини з Москвою. Заява ж президента Південної Кореї щодо можливості поставок була гіпотетичною
Про це заявили в адміністрації президента Південної Кореї, повідомляє Yonhap.
"Ми не робимо цього тому, що одночасно з тим, що Південна Корея активно підтримує міжнародне співтовариство заради захисту свободи громадян України, ми маємо зберігати стабільні відносини з Росією", - зазначив він.
Чиновник наголосив, що нещодавня заява президента країни Юн Сок Йоля щодо можливості військової допомоги Україні була "гіпотетичною".
У політиці Південної Кореї щодо цього питання немає жодних змін, - додали в адміністрації. Водночас у чинному законодавстві відсутні будь-які заборони надавати військову допомогу державі, що воює.
- 19 квітня в офіційному Сеулі зазначили, що надання зброї можливе у випадку, якщо станеться масове вбивство українців, або ситуація, з якою міжнародне товариство не може миритися.
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