"Для збиття повітряних цілей і роботи по ДРГ": ДПСУ посилює бойові підрозділи новими зенітними установками

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, зенітні установки будуть застосовуватися для боротьби з ворожими "шахедами" та іншими повітряними цілями.

Крім того, вони служитимуть для роботи по російських диверсійно-розвідувальних групах, знищення особового складу та техніки противника, зокрема броньованої.

У Держприкордонслужбі додали, що сформовані нові розрахунки зенітних установок пройшли необхідну підготовку та вже заступають на бойове чергування.