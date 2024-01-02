"Для збиття повітряних цілей і роботи по ДРГ": ДПСУ посилює бойові підрозділи новими зенітними установками
На тлі загроз на кордоні України з РФ та Білоруссю, на морському узбережжі й лінії зіткнення Держприкордонслужба доозброює свої підрозділи новими зенітними установками ЗУ-23-2
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, зенітні установки будуть застосовуватися для боротьби з ворожими "шахедами" та іншими повітряними цілями.
Крім того, вони служитимуть для роботи по російських диверсійно-розвідувальних групах, знищення особового складу та техніки противника, зокрема броньованої.
У Держприкордонслужбі додали, що сформовані нові розрахунки зенітних установок пройшли необхідну підготовку та вже заступають на бойове чергування.
- У грудні 2023 року командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що за останні два тижні російські диверсійно-розвідувальні групи 7 разів намагалися проникнути в Україну.
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