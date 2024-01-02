Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Для збиття повітряних цілей і роботи по ДРГ": ДПСУ посилює бойові підрозділи новими зенітними установками

"Для збиття повітряних цілей і роботи по ДРГ": ДПСУ посилює бойові підрозділи новими зенітними установками

2 січня, 2024 вiвторок
12:29
Війна з Росією Зенітні установки

На тлі загроз на кордоні України з РФ та Білоруссю, на морському узбережжі й лінії зіткнення Держприкордонслужба доозброює свої підрозділи новими зенітними установками ЗУ-23-2

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, зенітні установки будуть застосовуватися для боротьби з ворожими "шахедами" та іншими повітряними цілями.

Крім того, вони служитимуть для роботи по російських диверсійно-розвідувальних групах, знищення особового складу та техніки противника, зокрема броньованої.

У Держприкордонслужбі додали, що сформовані нові розрахунки зенітних установок пройшли необхідну підготовку та вже заступають на бойове чергування.

  • У грудні 2023 року командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що за останні два тижні російські диверсійно-розвідувальні групи 7 разів намагалися проникнути в Україну.
Україна
Росія
Білорусь
зброя
Держприкордонслужба
Читайте також:
Володимир Зеленський
2 січня, 2024 вiвторок
"Бачу лише кроки терористичної країни": Зеленський про переговори з Росією
На фото: Анна Саліванчук
1 січня, 2024 понедiлок
"Не кожному потрібно воювати": акторка Саліванчук відповіла, чому її чоловік-нардеп Божков не на фронті
Володимир Путін
1 січня, 2024 понедiлок
Обстріли Бєлгородщини: Путін пригрозив нарощувати удари по Україні
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.11
    Купівля 38.11
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 43.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 січня
13:24
У грудні в Україні зафіксували 10 злочинів проти медіа, які скоїла Росія
13:23
зима, ялинка, мороз
Похолодання скасовується: синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні до 8 січня
13:13
поліція, злодій, наручники
У Туреччині затримали 33 людей за підозрою у шпигунстві на користь ізраїльського Моссаду
13:00
Ексклюзив
Майже 700 азовців досі залишаються у катівнях ворога, - мати військовополоненого захисника Маріуполя
12:53
Ілон Маск
"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік
12:50
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові є загиблі та постраждалі
12:49
Оновлено
відключення електроенергії в Києві
Обстріли 2 січня: у Києві заживили 230 тис. абонентів, в області досі знеструмлено 2 підстанції
12:36
Кулеба
Обстріл 2 січня: Кулеба закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО та далекобійні ракети
12:36
Дуейн Девіс
Звинувачений у вбивстві репера Тупака Шакура Дуейн Девіс подав до суду клопотання про домашній арешт
12:35
Оновлено
Японія авіація транспорт світ авіакатастрофа
У Японії пасажирське судно зіткнулося з літаком берегової охорони: евакуювали 379 людей
12:33
Оновлено
Ракетний удар РФ по Києву уранці 2 січня 2024 року
Президентка Молдови, посли США й Естонії після чергової атаки РФ закликали союзників підтримати та "якнайшвидше озброїти" Україну
12:27
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
Попри рекордний успіх "Барбі", студії надають перевагу режисерам-чоловікам, - дослідження
12:05
OPINION
Олексій Петров
Для чого знову дискредитують Залужного?
11:52
Оновлено
Японія землетрус
Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в Японії зросла до 48
11:45
воронеж прильот
Під час атаки по Україні російський авіаційний боєприпас упав на території Воронезької області
11:43
обстріл, ППО
Сили ППО знищили 72 російські ракети, з них - 10 "кинджалів" та 3 "калібри"
11:39
У червні українці зареєстрували найбільше нових автівок марки Toyota
Українці у 2023 купили на понад 60% більше нових авто, аніж у попередньому році: найпопулярніша – Toyota
11:38
Ана Офелія Мургія
Ана Офелія Мургіа, мексиканська акторка та голос діснеївського мультфільму "Коко", померла у віці 90 років
11:36
Олександр Яковлєв
Мер Скадовська прокоментував образливий жарт "95 кварталу" про мешканців окупованого міста
11:32
Укрзалізниця потяг
Що робити, якщо спізнилися на потяг через повітряну тривогу: пояснення Укрзалізниці
11:28
Ексклюзив
обстріл, ППО
Сьогоднішня атака близька до максимуму російських можливостей, - Згурець
11:14
імпорт електроенергії
Україна поновила експорт електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 2 січня
11:10
На фото: Міккі Маус з мультика 1928 року
Міккі Маус та Мінні Маус стали суспільним надбанням: Disney втратив авторські права
11:01
Під час російської ракетної атаки по Україні Польща підіймала винищувачі F-16
10:56
Огляд
міжнародний огляд
Путін обіцяє більше ударів по Україні, а 2024 рік може стати переломним в історії 21 століття. Акценти світових ЗМІ 2 січня
10:53
біткоїн
Вартість біткоїна вперше сягнула рекордних $45 тисяч
10:32
Оновлено
наслідки російської атаки "шахедами", Київщина
У ніч на 2 січня "шахеди" РФ атакували Україну: на Київщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині працювала ППО
10:07
OPINION
Віталій Портников
Путін цілить у Бандеру і Шухевича. Колонка Віталія Портникова
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 січня: скільки коштують долар і євро
09:51
Мохаммад Юнус
У Бангладеш ув'язнили лауреата Нобелівської премії Юнуса. Причина
09:37
запуск SpaceX Starship
Індія вперше запустила у космос супутник для вивчення чорних дір
09:05
Лі Чже Мен
У Південній Кореї лідер опозиції отримав ножове поранення в шию: він перебуває у лікарні
08:41
окупанти Маріуполь
На тлі передвиборчої кампанії РФ окупанти на Луганщині увімкнули мобільний інтернет, що був відсутній майже рік, - ОВА
08:27
Оновлено
"Буян-М"
РФ вивела у Чорне море три ракетоносії із загальним залпом до 20 "калібрів"
08:16
Оновлено
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Сили оборони за добу ліквідували 7 танків, 49 артсистем і 810 військових армії РФ, - Генштаб
08:08
Огляд
безпілотник "Орлан"
Очі російської артилерії: що таке безпілотник "Орлан", його особливості й характеристики
08:02
OPINION
Лариса Волошина
Суспільного вибуху не буде. Можливий вибух в армії
07:40
відбитки пальців
У Казахстані запровадили обов'язкову здачу відбитків пальців для іноземців
06:48
Поліція РФ
Поліція у РФ затримала тисячі мігрантів по всій країні під час новорічних рейдів, - ЗМІ
06:33
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Вночі ППО знищила всі ворожі "шахеди"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV