За два тижні російська ДРГ намагалася 7 разів проникнути в Україну, - Наєв

Про це він написав у телеграм.

"У п’ятьох випадках нашим оборонцям вдалося успішно побачити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який зазнав втрат - відступив", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ДРГ заходять з Брянської, Курської і Бєлгородської областей в смугах Чернігівської, Сумської й Богодухівського району Харківської області.

Зокрема, за словами Наєва, у районі Миропілля на Сумщині одна з ДРГ намагалася перетнути кордон з Україною. Завдяки технічним засобам їх було успішно виявлено, нанесено вогневе пошкодження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.