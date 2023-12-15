За два тижні російська ДРГ намагалася 7 разів проникнути в Україну, - Наєв
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що за останні два тижні російські диверсійно-розвідувальні групи 7 разів намагалися проникнути в Україну
Про це він написав у телеграм.
"У п’ятьох випадках нашим оборонцям вдалося успішно побачити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який зазнав втрат - відступив", - йдеться у повідомленні.
За його словами, ДРГ заходять з Брянської, Курської і Бєлгородської областей в смугах Чернігівської, Сумської й Богодухівського району Харківської області.
Зокрема, за словами Наєва, у районі Миропілля на Сумщині одна з ДРГ намагалася перетнути кордон з Україною. Завдяки технічним засобам їх було успішно виявлено, нанесено вогневе пошкодження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.
- Українські прикордонники відкрили вогонь по російській диверсійно-розвідувальній групі, яка рухалася з території РФ в бік Сумської області.
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