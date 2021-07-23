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“Для зміцнення нашої державності у світі”: Кремінь закликав українських спортсменів під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською

23 липня, 2021 п'ятниця
19:15
Суспільство Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав представників України на Олімпіаді під час офіційних виступів говорити українською мовою

Про це передає пресслужба уповноваженого.

"Сьогодні офіційно стартують XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо. Україну представлятимуть 158 спортсменів в 25 видах спорту ... Україна бере участь в Олімпіаді як країна, в якій йде війна, тому утвердження української мови в спортивній дипломатії такого рівня - це зміцнення нашої державності в світі", - заявив він.

Зазначається, що напередодні поїздки збірної на Олімпіаду в Токіо Кремінь зустрічався з міністром молоді та спорту, олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом і обговорював з ним важливість і необхідність дотримання мовної дипломатії в спорті.

"Бажаємо, щоб наші олімпійці досягали найвищих сходинок, а вся планета бачила, як виконується наш славень та підіймається державний прапор. Але, водночас, було б справедливо, щоб під час брифінгів, виступів, пресконференцій українські чемпіони, їхні тренери, представники Національного олімпійського комітету та офіційних делегацій спілкувалися українською", - наголосив Кремінь.

Він зауважив, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою.

"Олімпіади у світі, попри здебільшого класичний формат, ще і політичний інструмент. Це вкотре доводить, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбуттям. Українські спортсмени - посланці України у світі, справжні виразники її ідентичності, оборонці державної мови", - наголосив Кремінь.

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Спорт
мова
закон про мову
українська мова
Олімпіада
спортсмени
Тарас Кремінь
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