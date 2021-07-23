“Для зміцнення нашої державності у світі”: Кремінь закликав українських спортсменів під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською

Про це передає пресслужба уповноваженого.

"Сьогодні офіційно стартують XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо. Україну представлятимуть 158 спортсменів в 25 видах спорту ... Україна бере участь в Олімпіаді як країна, в якій йде війна, тому утвердження української мови в спортивній дипломатії такого рівня - це зміцнення нашої державності в світі", - заявив він.

Зазначається, що напередодні поїздки збірної на Олімпіаду в Токіо Кремінь зустрічався з міністром молоді та спорту, олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом і обговорював з ним важливість і необхідність дотримання мовної дипломатії в спорті.

"Бажаємо, щоб наші олімпійці досягали найвищих сходинок, а вся планета бачила, як виконується наш славень та підіймається державний прапор. Але, водночас, було б справедливо, щоб під час брифінгів, виступів, пресконференцій українські чемпіони, їхні тренери, представники Національного олімпійського комітету та офіційних делегацій спілкувалися українською", - наголосив Кремінь.

Він зауважив, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою.

"Олімпіади у світі, попри здебільшого класичний формат, ще і політичний інструмент. Це вкотре доводить, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбуттям. Українські спортсмени - посланці України у світі, справжні виразники її ідентичності, оборонці державної мови", - наголосив Кремінь.

Нагадаємо, у столиці Японії відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор.

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