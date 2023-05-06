Для зручності партизан з'явилася карта відеокамер на окупованих териоріях
Активісти громадянського руху спротив окупації "Жовта стрічка" створили карту розміщення відеокамер, встановлених росіянами на тимчасово окупованих територіях України
Про це інформує Центр національного спротиву.
Рух закликає мешканців ТОТ доповнювати карту в режимі реального часу через чат-бот "Разом".
Карта не тільки сприяє безпеці активістів, але й забезпечує більш точну інформацію про те, де найбільше камер у місті, що, своєю чергою, допомагає забезпечити більш точну та ефективну діяльність.
- Російські окупанти у місті Сєверодонецьк Луганської області зламують квартири місцевих жителів під виглядом ремонтних робіт, а потім грабують їх.
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