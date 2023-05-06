Про це інформує Центр національного спротиву.

Рух закликає мешканців ТОТ доповнювати карту в режимі реального часу через чат-бот "Разом".

Карта не тільки сприяє безпеці активістів, але й забезпечує більш точну інформацію про те, де найбільше камер у місті, що, своєю чергою, допомагає забезпечити більш точну та ефективну діяльність.