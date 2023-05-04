Про це інформує очільник ОВА Артем Лисогор з посиланням на керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєверодонецьк Олександра Стрюка.

"Наразі цей процес триває - зламування квартир, нібито розселення, переведення житла до якогось "резервного фонду". При цьому вже кілька місяців, починаючи десь із листопада минулого року, проводяться фейкові поточні ремонтні роботи із заміною одного-двох вікон, вирізкою систем опалення нібито під заміну. ​​Квартири справді зламуються у разі, якщо немає господаря у присутності відповідальної особи, якій залишили ключі", - сказав Стрюк.

Так звані ремонтні роботи відбуваються у кількох кварталах, які найменше постраждали від бомбардувань РФ: "Насправді, що відбувається: завезли велику партію пластикових вікон однакового розміру, яку намагаються розпихати по більш-менш вцілілих квартирах, списати ці кошти та відзвітувати, що ведуться відновлювальні роботи".

"Я не знаю, де вони взяли, але затягли до міста кілька модульних котелень, які увімкнули до газу в єдиній на все місто гілці газопроводу, і під'єднали кілька будинків, де розмістили проживати саму ж окупаційну адміністрацію, наближених колаборантів, які погодилися працювати у них, та військових, які обрали місто Сєверодонецьк як тилове", - розповів голова ВДА.

"Ремонтники" зламують лише більш-менш привабливі, на їхню думку, квартири та виносять усе.

Стрюк заявив, що у Сєверодонецьку залишається близько 10 тисяч жителів, а приїжджих, ймовірно, вдвічі більше, але ця кількість постійно змінюється: "Виживають коштом соціальних виплат, що їх проводить окупаційна влада в обмін на отримання російських документів".