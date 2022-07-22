Про це повідомили у "Інтерфакс".

Сьогодні, 22 липня, Басманний районний суд Москви заочно заарештував українського журналіста Дмитра Гордона. За інформацією пресслужби суду, засновника інтернет-видання "ГОРДОН" звинуватили у створенні фейків про російських військових та публічних закликах до війни.

Додамо, 19 липня Дмитра Гордона у Росії оголосили в розшук.

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