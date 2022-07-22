Дмитра Гордона "посадили" у Москві: суд заочно заарештував українського журналіста
Інтерв’юера визнали винним одразу за двома статтями кримінального кодексу Росії
Про це повідомили у "Інтерфакс".
Сьогодні, 22 липня, Басманний районний суд Москви заочно заарештував українського журналіста Дмитра Гордона. За інформацією пресслужби суду, засновника інтернет-видання "ГОРДОН" звинуватили у створенні фейків про російських військових та публічних закликах до війни.
- Додамо, 19 липня Дмитра Гордона у Росії оголосили в розшук.
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