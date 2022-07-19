У Росії оголосили в розшук Дмитра Гордона

Про це повідомили в російських пропагандистських ЗМІ з посиланням на базу розшуку МВС РФ.

Зазначено, що Гордона розшукують у кримінальній справі. У Росії Дмитро Гордон внесений у список терористів та екстремістів.

Довідково. Дмитро Гордон – блогер, журналіст, телеведучий, головний редактор газети "Бульвар Гордона" (1995-2019 рр.), засновник інтернет-видання "Гордон". У 2014-2016 роках – депутат Київської міськради.