У Росії оголосили в розшук Дмитра Гордона
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук українського журналіста і блогера Дмитра Гордона.
Про це повідомили в російських пропагандистських ЗМІ з посиланням на базу розшуку МВС РФ.
Зазначено, що Гордона розшукують у кримінальній справі. У Росії Дмитро Гордон внесений у список терористів та екстремістів.
Довідково. Дмитро Гордон – блогер, журналіст, телеведучий, головний редактор газети "Бульвар Гордона" (1995-2019 рр.), засновник інтернет-видання "Гордон". У 2014-2016 роках – депутат Київської міськради.
- У березні Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти нього за нібито заклики до війни.
- Наприкінці травня депутатка держдуми Росії Ольга Занко повідомила, що російська генпрокуратура перевірить книги Гордона на наявність у них русофобії.
- 15 липня стало відомо, що Росія оголосила в розшук журналіста Євгенія Кисельова
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.17
Купівля 36.17Продаж 37.1
-
EUR
Купівля 36.11Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе