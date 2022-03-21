У Росії відкрили справу проти Гордона за нібито заклики до війни

Про це повідомляє ТАСС.

"Головним слідчим управлінням СК порушено кримінальну справу стосовно Дмитра Гордона за ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 282 та ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічні заклики до розв'язання агресивної війни; дії, спрямовані на порушення ненависті чи ворожнечі за ознаками національності)”, - йдеться у повідомленні.



