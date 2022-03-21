У Росії відкрили справу проти Гордона за нібито заклики до війни
Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти українського блогера Дмитра Гордона
Про це повідомляє ТАСС.
"Головним слідчим управлінням СК порушено кримінальну справу стосовно Дмитра Гордона за ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 282 та ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічні заклики до розв'язання агресивної війни; дії, спрямовані на порушення ненависті чи ворожнечі за ознаками національності)”, - йдеться у повідомленні.
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