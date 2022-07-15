Росія оголосила в розшук журналіста Євгенія Кисельова

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на МВС РФ.

Кисельова внесли до реєстру фізосіб-іноагентів.

Його розшукують у кримінальній справі, але за якою статтею її порушено, не уточнюють.

Довідково. Євгеній Кисельов – журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач. Був автором та ведучим програм на російських каналах НТВ, ТНТ та ТВ-6. З 2008 року Кисельов працює на українському телебаченні, сьогодні є ведучим телеканалу "Україна 24".

14 липня сайт телеканалу Еспресо заблокували у Росії.

Недавно Роскомнадзор заблокував сайти фінської державної ТРК Yle, грузинського видання Sova та вірменське "Радіо Свобода".

На початку російського вторгнення Роскомнадзор РФ погрожував Вікіпедії за "неправдиву статтю" про війну Росії проти України.

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