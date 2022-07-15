Росія оголосила в розшук журналіста Євгенія Кисельова
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук журналіста Євгена Кисельова
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на МВС РФ.
Кисельова внесли до реєстру фізосіб-іноагентів.
Його розшукують у кримінальній справі, але за якою статтею її порушено, не уточнюють.
Довідково. Євгеній Кисельов – журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач. Був автором та ведучим програм на російських каналах НТВ, ТНТ та ТВ-6. З 2008 року Кисельов працює на українському телебаченні, сьогодні є ведучим телеканалу "Україна 24".
- 14 липня сайт телеканалу Еспресо заблокували у Росії.
- Недавно Роскомнадзор заблокував сайти фінської державної ТРК Yle, грузинського видання Sova та вірменське "Радіо Свобода".
- На початку російського вторгнення Роскомнадзор РФ погрожував Вікіпедії за "неправдиву статтю" про війну Росії проти України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.06
Купівля 36.06Продаж 36.84
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 36.84
- Актуальне
- Важливе