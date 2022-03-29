Роскомнадзор РФ знову погрожує Вікіпедії за "неправдиву статтю" про війну Росії проти України

Про це повідомляє російська державна агенція РИА Новости.

"На підставі надісланої вимоги генеральної прокуратури РФ Роскомнадзор направив сповіщення на адресу адміністрації вказаного інтернет-ресурсу про необхідність негайного видалення неправдивої інформації на тему спеціальної військової операції в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Мова про використання на платформі брехливого контенту, що має на меті дезінформацію російських користувачів", - пояснюють позицію Роскомнадзора.



У разі невиконання вимог, "Вікіпедії" загрожує штраф в розмірі 4 мільйонів рублів.