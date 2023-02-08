Про це Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав терміновий лист про вихід із Європейського інституту омбудсмана:

"Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, "правозахисник Європейського інституту Омбудсмана (ЄІО)" вивіз на територію РФ. За інформацією ЗМІ, це зробив доктор Йозеф Зігеле, генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана тіролю", - ствердив Лубінець.

Він також зазначив, що влада Австрії розпочала офіційне розслідування щодо дій Йозефа Зігеле:

"Зазначене є порушенням статей 49, 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, які забороняють здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території та покладають на окупаційну державу обов’язок вжити всіх необхідних заходів для полегшення процедури встановлення особи дітей та реєстрації їхніх сімейних зв’язків", - наголосив уповноважений з прав людини.