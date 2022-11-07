"Дніпро-1" дізнався опонента у 1/16 фіналу Ліги конференцій
7 листопада відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій, за підсумками якого суперника отримав "Дніпро-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дніпро-1" розпочав виступи у єврокубках у кваліфікації Ліги Європи, проте вибув до Ліги конференцій через поразку від кіпрського АЕК.
На груповому раунді ЛК український клуб став другим у групі слідом за нідерландським АЗ "Алкмаром" та випередив кіпрський "Апполон" та ліхтенштейнський "Вадуц".
Переможці груп одразу потрапили до 1/8 фіналу, решта команд стартують у плей-офф з 1/16 фіналу.
"Дніпро-1" під час процедури жеребкування потрапив до першого кошика та міг зустрітися з клубами з другого кошика.
Кошик 1: "Фіорентина" (Італія), "Андерлехт" (Бельгія), "Лех" (Польща), "Партизан" (Сербія), "Дніпро-1" (Україна), "Гент" (Бельгія), ЧФР (Румунія)/, "Базель" (Швейцарія).
Кошик 2: "Буде-Глімт" (Норвегія), АЕК (Ларнака, Кіпр), "Лудогорець" (Болгарія), "Брага" (Португалія), "Шериф" (Молдова), "Лаціо" (Італія), "Карабах" (Азербайджан), "Трабзонспор" (Туреччина).
У підсумку суперником "Дніпра-1" став АЕК.
Ліга конференцій
1/16 фіналу
АЕК - "Дніпро-1
"Карабах" - "Гент"
"Трабзонспор" - "Базель"
"Лаціо" - ЧФР
"Буде-Глімт" - "Лех"
"Брага" - "Фіорентина"
"Шериф" - "Партизан"
"Лудогорець" - "Андерлехт"
Перші матчі відбудуться 16 лютого 2023 року, повторні - 23 лютого.
- 3 листопада у заключному турі групового раунду Ліги конференцій "Дніпро-1" програв у гостях АЗ "Алкмару" та потрапив до 1/16 фіналу.
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