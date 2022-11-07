"Дніпро-1" дізнався опонента у 1/16 фіналу Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дніпро-1" розпочав виступи у єврокубках у кваліфікації Ліги Європи, проте вибув до Ліги конференцій через поразку від кіпрського АЕК.

На груповому раунді ЛК український клуб став другим у групі слідом за нідерландським АЗ "Алкмаром" та випередив кіпрський "Апполон" та ліхтенштейнський "Вадуц".

Переможці груп одразу потрапили до 1/8 фіналу, решта команд стартують у плей-офф з 1/16 фіналу.

"Дніпро-1" під час процедури жеребкування потрапив до першого кошика та міг зустрітися з клубами з другого кошика.

Кошик 1: "Фіорентина" (Італія), "Андерлехт" (Бельгія), "Лех" (Польща), "Партизан" (Сербія), "Дніпро-1" (Україна), "Гент" (Бельгія), ЧФР (Румунія)/, "Базель" (Швейцарія).

Кошик 2: "Буде-Глімт" (Норвегія), АЕК (Ларнака, Кіпр), "Лудогорець" (Болгарія), "Брага" (Португалія), "Шериф" (Молдова), "Лаціо" (Італія), "Карабах" (Азербайджан), "Трабзонспор" (Туреччина).

У підсумку суперником "Дніпра-1" став АЕК.

Ліга конференцій

1/16 фіналу

АЕК - "Дніпро-1

"Карабах" - "Гент"

"Трабзонспор" - "Базель"

"Лаціо" - ЧФР

"Буде-Глімт" - "Лех"

"Брага" - "Фіорентина"

"Шериф" - "Партизан"

"Лудогорець" - "Андерлехт"

Перші матчі відбудуться 16 лютого 2023 року, повторні - 23 лютого.

3 листопада у заключному турі групового раунду Ліги конференцій "Дніпро-1" програв у гостях АЗ "Алкмару" та потрапив до 1/16 фіналу.

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