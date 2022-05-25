"Дніпро-1" та італійський клуб ведуть переговори про трансфер Довбика

Про це повідомляє SportArena.

Агент Довбика Олексій Люндовський підтвердив, що його клієнт вже побував у Турині.

"Артем справді разом зі своєю дружиною Юлією та представником нашої компанії за погодженням із керівництвом "Дніпра-1" побував у Турині. Вони ознайомилися з інфраструктурою "Торіно", відвідали матч за участю цієї команди. Цей клуб справді хоче бачити на вістрі атаки Довбика. Хорватський спеціаліст Іван Юрич, який очолює "Торіно", постійно на контакті зі своїм земляком Ігорем Йовічевічем, головним тренером "Дніпра-1". Трансфер - на просунутій стадії. Також не залишають спроб підписати Артема інші італійські клуби, а ще є інтерес із АПЛ, - сказав агент футболіста.

За інформацією італійського ЗМІ AreaNapoli.it, Артем Довбик вже узгодив умови особистого контракту з "Торіно". Українець повинен стати заміною для головної зірки клубу Андреа Белотті.

У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.



У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України в овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, 25 грудня 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

20 квітня президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що його клуб не купуватиме форварда СК "Дніпро-1" Артема Довбика.

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