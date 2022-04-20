"Динамо" відмовилось від купівлі героя Євро-2020 Довбика

Про це повідомляє FanDay.



Зараз Довбик тренується з київським "Динамо", яке проводить благодійне турне у Європі. Для киян "Дніпро-1" виставили цінник у 20 млн євро за футболіста.



"Наскільки я знаю, він особисто зв'язався з Луческу, і Містер запропонував йому підтримувати форму з "Динамо", щоб підготувати його для збірної. Але Довбик – не наш футболіст, він належить "Дніпру-1". З нами і Степаненко тренувався. Впевнений, якби була зворотна ситуація, я звернувся б до Ріната Леонідовича, і він не відмовив. Чи немає у планах його підписати? "Дніпро-1" виставив на Довбика такий цінник, що ми ним навіть не цікавилися. Спочатку 10 млн, потім 15, зараз 20. Навіть за першу суму ми не були готові купити Довбика. Тема закрита!", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.



У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.



У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України в овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, 25 грудня 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb