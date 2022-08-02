"Дніпро-1" та "Зоря" дізналися суперників у єврокубках
У вівторок, 2 серпня, відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками якого потенційних суперників отримали "Дніпро-1" та "Зоря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія).
"Дніпро-1" у вирішальному раунді Ліги Європи зустрінеться з АЕК з Кіпра або сербським "Партизаном".
"Зоря" у плей-офф Ліги конференцій може зіграти з переможцем пари між швейцарським "Лугано" та ізраїльским "Хапоелем" за Беер-Шеви. Українцям, аби потрапити у плей-офф Ліги конференцій, необхідно пройти румунську "Університатю" у третьому кваліфікаційному раунді. Матчі з нею відбудуться 4 та 11 серпня.
Ігри плей-офф Ліги конференцій заплановані на 18 та 25 серпня.
- 2 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" може зіграти з переможцем матчів між португальською "Бенфікою" та данським "Мідтьюлландом".
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