Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія).

"Дніпро-1" у вирішальному раунді Ліги Європи зустрінеться з АЕК з Кіпра або сербським "Партизаном".

"Зоря" у плей-офф Ліги конференцій може зіграти з переможцем пари між швейцарським "Лугано" та ізраїльским "Хапоелем" за Беер-Шеви. Українцям, аби потрапити у плей-офф Ліги конференцій, необхідно пройти румунську "Університатю" у третьому кваліфікаційному раунді. Матчі з нею відбудуться 4 та 11 серпня.

Ігри плей-офф Ліги конференцій заплановані на 18 та 25 серпня.

2 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" може зіграти з переможцем матчів між португальською "Бенфікою" та данським "Мідтьюлландом".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb