Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час процедури жеребкування у Ньоні (Швейцарія), динамівці були серед несіяних команд.

В суперники киянам могли дістатися переможці пар "Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланд" (Данія)

та "Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія), які зустрінуться у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ.

У підсумку потенційними суперниками "Динамо" стали "Бенфіка" або "Мідтьюлланд".

Матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 16-17 та 23-24 серпня.

Команда Мірчі Луческу в третьому колі відбору ЛЧ зіграє з австрійським "Штурмом". Перша зустріч відбудеться 3 серпня у Лодзі, повторна гра пройде у Граці 9 серпня.

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Володимира Путіна.

30 липня словенський півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до грецького "Панатінаїкоса".

2 серпня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга пропустить щонайменше два місяці через травму та не допоможе киянам у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb