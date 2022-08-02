"Динамо" отримало потенційного суперника у плей-офф Ліги чемпіонів
У вівторок, 2 серпня, відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками якого потенційного суперника отримало київське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час процедури жеребкування у Ньоні (Швейцарія), динамівці були серед несіяних команд.
В суперники киянам могли дістатися переможці пар "Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланд" (Данія)
та "Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія), які зустрінуться у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ.
У підсумку потенційними суперниками "Динамо" стали "Бенфіка" або "Мідтьюлланд".
Матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 16-17 та 23-24 серпня.
Команда Мірчі Луческу в третьому колі відбору ЛЧ зіграє з австрійським "Штурмом". Перша зустріч відбудеться 3 серпня у Лодзі, повторна гра пройде у Граці 9 серпня.
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