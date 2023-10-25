"Дніпро-1" забив 3 м'ячі і переміг "Ворсклу" у перенесеному матчі УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Дніпра-1" у Полтаві з рахунком 3:2. Дубль у матчі оформив Олексій Гуцуляк, ще один м'яч для дніпрян забив Олександр Філіппов.

За полтавську "Ворсклу" двома голами відзначився Руслан Степанюк. Він зрівняв рахунок на 40-й хвилині та реалізував пенальті на 91-й.

У турнірній таблиці УПЛ "Дніпро-1" з 21 балом піднявся на 4 позицію. Дніпряни відстають від "Кривбаса", який є лідером, на 3 пункти, проте у криворізької команди на один зіграний матч більше.

"Ворскла" йде дев'ятою, у полтавської команди 13 балів.

Українська Прем'єр-ліга

1-й тур (перенесений матч)

25 жовтня

"Ворскла" - "Дніпро-1" 2:3

Голи: Степанюк, 40, 90+1 (пен.) - Філіппов, 5, Гуцуляк, 42, 53