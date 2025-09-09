Ворожі FPV на Дніпропетровщині залітають на відстань 25 км від лінії бойового зіткнення

Про це в етері Громадського радіо розповів представник гуманітарної місії "Проліска" Денис Наумов.

"Станом на зараз характерно те, що FPV-дрони вже долітають до 22-25 км від лінії бойового зіткнення. Раніше ми всі думали, що за 15 км від лінії бойового зіткнення можна почуватися в безпеці, але зараз вони долітають і на 20, і на 22, і на 25 кілометрів. На такій відстані від лінії бойового зіткнення є ураження FPV-дронами", — розповів волонтер.

Через це, за його словами, евакуація людей з Дніпропетровської області ускладнюється. Зокрема, повітряний простір у районі Межової вже повністю контролюють ворожі FPV-дрони. Оскільки туди тепер складно заїхати, то люди виходять пішки до посадок, звідки їх забирають волонтери.

Представник Проліски" розповів, що передусім пріоритетом для російських дронів є військова техніка, а також великогабаритний транспорт (наприклад, автобуси). Однак уражень також зазнають і звичайні легковики цивільного населення. Також, як зазначив Денис Наумов, зберігається небезпека ураження керованими авіабомбами.

За його словами, з липня волонтери "Проліски" вивезли з небезпечних районів Дніпропетровщини та Донеччини 7,5 тисяч людей. З них 600 — це маломобільні або немобільні люди, а також півтори тисячі дітей. Водночас зараз ситуація з евакуацією стабілізувалася, потік тих, хто виїжджає, зменшився. І тепер вони вивозять з Дніпропетровщини та Донеччини від 100 до 200 людей щодня.

Як розповів Денис Наумов, найважче вивозити людей з Донецької області. Тому до цього процесу залучають бронетехніку.

Охочі записатися на евакуацію насамперед повинні звернутися до старост своїх населених пунктів. Але коли йдеться про евакуацію маломобільних людей, то краще звертатися безпосередньо на гарячу лінію "Проліски" за номером 0-800-888-888.