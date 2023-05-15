Про це повідомила пресслужба банку.

"Відтепер підприємці можуть отримати в банку фінансування на загальну суму до 1 млн грн на термін від 12 до 24 місяців. Кредити надаються як для забезпечення поточної діяльності, так і на інвестиційні цілі. Це може бути закупівля товарів та сировини або придбання і модернізація обладнання, транспорту і нерухомості, що використовуються в бізнесі", - йдеться у повідомленні.

Заяву можна подати онлайн або за телефоном, документи можна подати дистанційно. Кредит не передбачає заставу, поруку та страхування. Рішення приймається протягом одного дня.