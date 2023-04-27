Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі представлено 14 одиницями, але кількість ракетоносіїв зменшено", - йдеться у повідомленні.

Командування зазначає, що підводні ракетоносії ворога заведено в пункти базування для поповнення запасів після кількадобового чергування.

Напоготові лишаються 2 надводних ракетоносії, сумарне спорядження яких може бути до 16 "калібрів".