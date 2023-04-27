До 16 "калібрів": РФ залишила у Чорному морі надводні носії, а підводні відправила для поповнення запасів
У Чорному морі корабельне угруповання росіян нараховує 14 одиниць, проте зменшена кількість ракетоносіїв
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі представлено 14 одиницями, але кількість ракетоносіїв зменшено", - йдеться у повідомленні.
Командування зазначає, що підводні ракетоносії ворога заведено в пункти базування для поповнення запасів після кількадобового чергування.
Напоготові лишаються 2 надводних ракетоносії, сумарне спорядження яких може бути до 16 "калібрів".
- Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ припускають, що Росія, ймовірно, відклала масовані ракетні обстріли України до осені.
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